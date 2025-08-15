港AI預測台風完勝歐美

今次“盤古”及“風烏”預測熱帶氣旋“楊柳”的路線，比歐美傳統電腦的推測更準確。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月15日電／據大公報報導，天文台近年在預測熱帶氣旋的移動路徑時，除了考慮傳統電腦模式，亦會參考人工智能模式。天文台昨日表示，採用的人工智能模式“盤古”及“風烏”，能夠較早、穩定地捕捉到熱帶氣旋“楊柳”的路徑及登陸位置，較歐洲及美國傳統電腦模式預測的更準確。



天文台在天氣隨筆表示，“楊柳”於8月10至12日橫過西北太平洋期間，受該區較強的垂直風切變影響，“楊柳”當時增強速度較慢。然而，隨著“楊柳”移至台灣以東海域，該區的垂直風切變較弱及熱帶氣旋潛熱較高，令“楊柳”於昨日早上在登陸台灣前，迅速增強為強台風，於中午前後在台灣東南部登陸，並於昨日凌晨在福建漳浦縣再次登陸。“楊柳”進一步移入內陸地區後，在24小時內由強台風迅速減弱為熱帶風暴。



天文台表示，歐洲及美國傳統電腦模式於8月8日（上周五）預測，“楊柳”會採取較為偏北路徑，移向琉球群島，並於該區減弱為低壓區。但AI模式“盤古”及“風烏”則預測，“楊柳”會採取偏西路徑，移向台南一帶。結果顯示，AI預測的路徑，更貼近實況。不過天文台指出，現時AI模式對預測熱帶氣旋的強度仍有限制，預測暴雨則更困難，難以提早多日準確預測暴雨的確實時間和位置。由於有關技術仍較新，未來仍須累積更多案例以作驗證。