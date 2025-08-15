護理機構騙長者社區券　廉署拘五人

廉政公署偵破一宗懷疑詐騙社會福利署長者社區券津貼的案件。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月15日電／據大公報報導，廉政公署偵破一宗懷疑詐騙社會福利署的“長者社區照顧服務券”計劃（簡稱“社區券”）津貼的案件，拘捕兩男三女，年齡介乎27至57歲。案件主腦為一名註冊護士及一名註冊職業治療師，二人各自經營私營護理機構，涉嫌拉攏長者家人，協助長者申請社區券並在涉案機構使用，卻未提供上門家居照顧及支援服務，還向社署提交不實服務紀錄，獲得津貼後由相關機構與長者家人攤分。



主腦為護士和職業治療師



廉署指出，兩間護理機構涉案期間，每月為約20至200名長者提供家居照顧及支援服務，獲發津貼約1800萬元。其中部分津貼對應真實服務，部分存在虛假成分，具體涉案個案及金額仍在調查中。



廉政公署執行處總調查主任鄒佩均表示，兩名主腦自前年開始合作，初期由其中一人經營機構並申請成為社區券計劃認可服務單位。他們利用醫護身份接觸市民，拉攏長者家人協助長者申請社區券，並以“可安排家屬擔任服務提供者”為誘，哄騙家屬參與勾當。



調查顯示，申請人均符合社區券資格且有護理需求，但涉案機構與家屬私下約定，表面上由機構派員提供服務，實際並未上門，其後由護理機構及申請人的家人攤分津貼。為讓家屬認為分賬合理，涉案機構還設“速成培訓班”，雇用家屬作掛名員工，使其成為長者的掛名服務提供者。



調查發現多種違規行為，包括部分申請人子女有正職，無法在日間提供照顧；涉案人哄騙長者預先在空白服務時數紀錄表簽名，或在紀錄表上虛報服務提供者名字；存在“有上門卻未做足”、虛報服務時數的情況，例如同一人同一時段照顧不同長者，或短時間內跨港島與新界提供服務。



或採取更多執法行動



事件始於2023年中，被捕人均非長者家屬。目前調查仍在進行，實際涉事個案和金額有待進一步核實。廉署表示，發現有市民受唆擺參與，將與律政司研究是否採取更多執法行動。