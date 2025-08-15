美養老金獲准投資數字資產影響幾何？

8月12日， 顧客在美國紐約市布魯克林區一個零售店購物。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據大公報報導，上周四（8月7日）美國總統特朗普簽署行政命令，允許401（k）退休賬戶投資私募股權、房地產及數字資產，此舉意味著美國官方在制度層面承認數字資產作為長期投資配置的組成部分，並將其納入主流金融體系。



長期以來，401（k）計劃的投資選項被嚴格限制在股票、債券及部分共同基金之內，意在為普通職場投資者提供低風險、易理解、流動性強的產品。但今次行政令不僅放寬了可投資資產類別的範圍，更是直接為加密貨幣，打開了潛在的數萬億美元長期資金入口。



這項行政令的意義可以從三個層面解讀。第一，它對美國退休投資監管體系進行了調整，將原本局限在傳統資產的401（k）投資範圍擴展到另類資產。第二，它要求勞工部、證券交易委員會和財政部在180天內制定配套規則，為計劃發起人和平台提供安全港條款，降低訴訟與合規風險，這意味著過去阻礙另類資產進入退休賬戶的法律顧慮將被系統化解決。第三，它在政策信號層面傳遞了一個明確的信息：加密貨幣不再只是游走於監管灰色地帶的高波動資產，而是有資格與房地產、私募股權等同列，被納入長期財富管理體系之中。



市場對這一政策的潛在影響反應迅速。大型資產管理公司、401（k）計劃提供商和金融科技平台，預計將開始探索新型投資工具，例如以比特幣現貨ETF為核心的退休投資組合、結合區塊鏈基礎設施基金的多元化方案、或以穩定幣收益策略為補充的另類資產池。



然而，制度化並不意味著價格單邊上漲。機構資金的進入雖然提升了市場深度與抗波動性，但也帶來了更嚴格的合規要求、更高的透明度標準，以及對資產波動的風險管理機制。一旦宏觀環境出現大幅波動，例如利率飆升或美元流動性收緊，機構資金也可能同步減倉，從而引發比特幣價格的系統性調整。因此，401（k）新政更像是一場長跑的起點，而不是短期投機的催化劑。



更值得注意的是，這項新政的出台時機。美經濟正處於通脹與增長的微妙平衡之中，貿易保護主義措施不斷引發成本上升與價格波動，市場對利率政策走向分歧加大。在此背景下，特朗普政府推出開放另類資產投資的政策，不僅是對資本市場信心的提振，也是對年輕一代選民的政策呼應。比特幣在美國的民意基礎較為穩固，尤其在千禧一代與Z世代投資者中，該類人群正是未來幾十年退休金的主要繳費者和受益者。