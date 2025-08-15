美對等關稅無法孤立中國

這是7月30日在美國首都華盛頓白宮拍攝的美國總統特朗普。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據大公報報導， 全球經濟的碎片化不僅表現為貿易和投資聯繫減弱，還可能在制度與結構層面呈現新的演化形態。對於各國政府和企業而言，如何在不同規則圈和網絡之間保持靈活性與回旋空間，將成為未來經濟外交的重要考量。



近期筆者與美國企業高管進行交流，有了一些新的體會。首先，重要企業轉向了“最小化成本”（Bare Minimum）的戰略，即通過最小化成本來應對不確定性。由於特朗普政府的政策，尤其是關稅政策的多變性，跨國公司很難基於這些政策做出長期規劃，因為新制定的方案很快就會變得不再適用。這個問題不僅困擾美國企業，也對其他跨國公司造成了影響。



儘管如此，跨國公司仍需及時響應特朗普政府的政策變化。因此，“以最小成本”應對不確定性成為指導思想。例如，如果從中國進口的商品尚未完成清關，可以暫存在保稅區，等待關稅變化後再看情況處理。如果從中國進口不划算了，可以考慮先從其他國家尋找替代來源。而在所有“最低成本”的應對措施中，給予口頭支持肯定是最經濟的做法。過去半年，不僅是美國，甚至其他國家的著名企業家紛紛向美國總統特朗普表達了滿滿的敬意、讚美和口頭支持。



貿易協定 有口惠實不至



其次，美國製造業企業的投資可能“內增外減”。即，一方面增加“在美國、為美國”的國內生產投資，減少進口。美國進口的有效平均關稅率已經超過18%左右，達到1930年中期以來的最高值，這使得在美國國內生產變得更加有利可圖，尤其是考慮到近期美元指數也從峰值貶值了10%以上。



另一方面是減少“在美國、為世界”的生產投資。雖然在美國國內生產、銷售更加有利可圖，但在全世界範圍內卻仍沒有競爭力，甚至競爭力還可能下降了。因為美國的進口當中，約有一半是中間品、資本品，“在美國、為世界”的生產過程要使用這些進口品作為投入。甚至有的生產過程需要在美國和其他國家之間來回穿梭完成，這時候關稅將反復累加。



上述兩個變化的含義很明顯。在特朗普政策的不確定性之下，“最小化成本”做法將減少美國企業的對外投資，同時面向國內循環的投資則可能增加。這種“內增外減”將進一步強化美國內顧傾向：增加“在美國、為美國”的生產投資將減少進口，而減少“在美國、為世界”的生產投資將使出口下降。最後就是美國的對外投資會減少，同時進口、出口也會減少。