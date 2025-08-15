藥股掀炒作熱潮　銀諾醫藥料搶高

7月8日，工人在位於樟樹市的仁和集團的丸劑智慧車間加工中醫藥產品。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據大公報報導，港股IPO改革方案已正式生效，新規下機構主導權大幅上升，令新股破發風險降低。新制核心變化之一是，除了原有的回撥機制，還引入全新發行機制B，而發行人可自行選擇機制A或機制B。機制A下，分配至公開認購部分的最大回撥至35%；全新機制B則允許發行人將面向散戶投資者的公開發售比例設定在10%至60%之間，且取消回撥機制。意味對於受到國際配售熱捧的新股，公開發售比例可能被設定在最低的10%，將導致散戶投資者中簽率大降。因此，若新股遇冷，高公配比例或成風險警號。



今年上半年港股IPO集資額全球稱冠，破發率創五年新低。新制度下，有大型機構投資者深度參與的優質新股，上市後表現可能更穩健。銀諾醫藥（02591）今日掛牌上市，作為首隻採用IPO新規“機制B”的新股，超額認購逾3000倍的情況下，令公開發售僅10%（最多15%），即街貨市值約6800萬。新機制較舊制“套路回撥”更為極端，直接參照中慧生物（02627）案例，該股因約12%低流通比例，上市首日飈升150%。叠加國際配售占比90%，意味街貨流通少，若由“友好資金”主導，上市後貨源集中的機會大，很易推升股價。有理由相信，銀諾醫藥極易覆製中慧生物上市首日急升的走勢。



最快10月納入港股通



此股設有1年禁售期，流通股穩定大幅降低短期拋售壓力。若股價急升後市值突破門檻，最快可於2025年10月納入港股通，到時或可吸引北水資金承接，形成股價長期支撐。集團主打GLP－1賽道，核心產品為“依蘇帕格魯肽α”，上市5個月收入3814萬元人民幣，加上臨床數據亮眼，料可拓展至全球市場。預期此股掛牌後股價將被搶高，承接B仔藥股炒作熱潮，後市上升空間大。