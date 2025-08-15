】 【打 印】 
辛旗：齊天樂＊紀念抗日戰爭勝利八十周年
　　中評社北京8月15日電／辛旗：齊天樂＊紀念抗日戰爭勝利八十周年

　　作者：辛旗　中囯國際友好聯絡會副會長


　　齊天樂＊紀念抗日戰爭勝利八十周年


　　榮光浴血十四載，山河證得英烈。

　　飲恨江橋，長城斬寇，喚醒盧溝殘月。

　　金陵慘事，哭百代俎豆，奮發鮮血。

　　抗日救亡，九州億萬怒吼徹！


　　魯浙鄂豫湘粵，看男兒縱橫，藉枕倭羯。

　　晉冀敵後，兵民一體，號震太行山闕。

　　長白義勇，履霜劍魂熱，戰歌悲切。

　　複我中華，永世銘五岳！

