辛旗：齊天樂＊紀念抗日戰爭勝利八十周年
http://www.CRNTT.com
2025-08-15 10:22:34
中評社北京8月15日電／辛旗：齊天樂＊紀念抗日戰爭勝利八十周年
作者：辛旗 中囯國際友好聯絡會副會長
齊天樂＊紀念抗日戰爭勝利八十周年
榮光浴血十四載，山河證得英烈。
飲恨江橋，長城斬寇，喚醒盧溝殘月。
金陵慘事，哭百代俎豆，奮發鮮血。
抗日救亡，九州億萬怒吼徹！
魯浙鄂豫湘粵，看男兒縱橫，藉枕倭羯。
晉冀敵後，兵民一體，號震太行山闕。
長白義勇，履霜劍魂熱，戰歌悲切。
複我中華，永世銘五岳！
