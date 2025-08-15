中評社北京8月15日電／辛旗：齊天樂＊紀念抗日戰爭勝利八十周年



作者：辛旗 中囯國際友好聯絡會副會長





齊天樂＊紀念抗日戰爭勝利八十周年





榮光浴血十四載，山河證得英烈。



飲恨江橋，長城斬寇，喚醒盧溝殘月。



金陵慘事，哭百代俎豆，奮發鮮血。



抗日救亡，九州億萬怒吼徹！





魯浙鄂豫湘粵，看男兒縱橫，藉枕倭羯。



晉冀敵後，兵民一體，號震太行山闕。



長白義勇，履霜劍魂熱，戰歌悲切。



複我中華，永世銘五岳！