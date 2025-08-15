嚴剛：引進重點創科企業　厚植持續發展新動能

嚴剛指出，特區政府致力引進重點企業，絕非簡單的湊數交差，而應成為香港面向未來的一份戰略發展導向。 中評社香港8月15日電／香港特區政府即將公佈第五批引進重點企業名單。數據顯示，特區引進重點企業辦公公室至今已經引進了84間從事前沿科技的重點企業，預計未來數年合共會為香港帶來約500億元的投資，創造超過20，000個職位，並使用共168萬平方呎的創科、工業和商業樓面，當中有超過10家公司已經或準備遞交在香港上市的申請。



香港立法會議員嚴剛表示，新一屆特區政府履職擔當，積極有為，為確保特區可持續高質量發展，主動招商引資引才，除了為香港帶來投資和優質就業機會外，也直接推動了本地的創科生態圈、推動產業升級轉型，並賦能城市管理，進一步提升市民的生活質素。



據悉，引進辦擇日公佈的第五批共十多家的重點企業，不少來自海外，包括多家國際領先的醫藥企業、人工智慧大數據、生命健康科技、金融科技、新能源及先進製造等四大領域。引進的這些重點企業都將有助特區構建“南金融北創科”的發展新格局，強化香港國際金融中心與創科中心的發展戰略定位。



嚴剛表示，在百年變局導致得全球產業鏈重組重構的複雜背景下，香港大刀闊斧持續引進重點企業，不僅關乎香港自身的經濟脈搏，關乎香750萬市民的福祉，更牽動著國家發展戰略與粵港澳大灣區區域協同的宏大棋局。也因此，特區引進重點企業必須超越簡單的招商引資邏輯，以更高遠的目光、更精準的定位，更前瞻的思維，為香港擘畫一條與國家同頻、與灣區共振、與市民共成長的可持續發展路徑。



一、融入國家戰略 對接國家“十五五”規劃



香港的繁榮，唯有在國家持續穩定發展的大局中才能永葆生機。引進重點企業的戰略制高點就是必須與國家“十五五”規劃深度對接，主動嵌入國家創新鏈與價值鏈的關鍵環節。國家發展戰略明確聚焦人工智慧、量子資訊、積體電路、生命健康等前沿領域。香港應以此為導向，著力吸引在這些領域具備全球競爭力的龍頭企業與高成長性企業。同時，香港作為國際金融、創科中心的獨特地位，應服務於國家更高水準的對外開放。重點引進的跨國企業總部、國際高端專業服務機構，應能助力國家深度參與全球治理、拓展國際合作空間，成為特區內引外聯、發揮超級聯繫人作用的發力點，使香港成為國家構建新發展格局的戰略支點。

