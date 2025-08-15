富權：雙城論壇能否在合規下發揮更大效應？

中評社香港8月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：“雙城論壇”能否在合規下發揮更大效應？以下為文章內容。



昨日是台灣當局陸委會每週記者會時間，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持。他被媒體問及，今年“雙城論壇”傳出可望於九月二十五日舉辦，鄰近上海台商也會擴大參與，陸委會是否有收到申請？他回應說，台北市政府並沒有就“雙城論壇”向陸委會申請具體的時間，但台北市政府的官員有申請要去對岸，就“雙城論壇”來做洽商，因此，台北市府是已經有申請要去做洽商的事宜，至於其他部分“我們就依規定辦理”。



按照梁文傑的說法，民進黨當局並無意阻擋今年的“雙城論壇”，而有關涉及陸委會權限的部分，台北市政府的官員目前還只是申辦前赴上海進行“雙城論壇”籌備活動的手續，尚未進入到正式申辦包括台北市長蔣萬安在內的市政府官員前往上海出席“雙城論壇”，及今年度台北市政府與上海市政府在“雙城論壇”簽署的合作備忘錄的進度。至於上海市政府計劃在今年將擴大邀請上海市附近的台商出席，梁文傑並沒有表態，可能因為這是屬於上海市政府的主導權，陸委會無權置喙。



在賴清德對兩岸交流祭出“十七條措施”，要修法嚴厲限制以至扼殺兩岸交流，而且陸委會也曾下令禁止金門縣政府停辦“金廈泳渡”，兩岸關係降至冰點之際，陸委會卻不敢扼殺“雙城論壇”，這當然是有著各方面的主客觀原因。首先，“雙城論壇”自二零一零開始輪流每年在台北和上海兩地舉辦以來，無論是由哪一個政黨掌政，都未曾中斷，其中也包括三年疫情期間，雖然兩市官員不能互赴對岸與會，但也克服困難以視訊方式進行。而且在兩岸市政交流及合作方面，也收穫了豐碩的成果，造福於兩市居民。這是在拒絕承認“九二共識”的民進黨當局上台，導致兩岸制度化聯絡渠道中斷之後，兩岸唯一的官方聯絡機制，雖然是地方政府，但也具有特殊的意義。如果民進黨當局連這個渠道都關卡甚至斬斷，那就是自證其是破壞兩岸交流的禍首，以及民進黨掌政不利於兩岸關係，因而民進黨當局雖然是不樂見“雙城論壇”辦得紅紅火火，但也不至於愚蠢到阻擋“雙城論壇”。

