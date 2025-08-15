近半小學生皮鞋樣本含有害物質

中評社北京8月15日電／據大公報報導，距離開學日尚餘半個月，不少家長準備為子女選購新的上學鞋。消費者委員會昨日公布，測試28款小學生皮鞋的結果顯示，近半含有害物質，最嚴重或會導致皮膚潰瘍。



消委會從市面不同零售點，選購288款學生鞋樣本，男女裝各占一半，每款售價介乎198至599元。當中13款檢驗出有害物質，包括甲醛、芳香胺等，兩款鞋Frog SHOES F4431BK以及no.no HOUSE BCN－9021驗出可導致肺癌的致癌物“六價鉻”，分別含4.5毫克及5毫克，超出歐盟每公斤3毫克上限，雖然兒童可穿襪再接觸皮鞋，但仍有機會導致皮疹及接觸性皮膚炎。



測試又發現，四款鞋含有具生殖毒性物質的塑化劑，其中兩款Kinghealth LCK－9183、Frog SHOES F1631BK分別也高於歐盟標準，或對性功能、生育能力及發育產生有害影響，亦有干擾內分泌的特性，可影響人體荷爾蒙水平，其中Frog SHOES F1631BK含量更超出歐盟標準86倍。



教導子女脫鞋後洗手



不過消委會指出，一般而言，塑化劑不會有效地被人體皮膚吸收，惟若有傷口或濕疹，則會增加吸收塑化劑的風險。家長亦應教導子女穿脫鞋子後清洗雙手，避免因接觸口部或食物而間接攝入塑化劑。



Kinghealth及no.no HOUSE的代理商表示，非常重視測試結果，將會作出改善；Frog SHOES的代理商表示，有關鞋款已在今年七月十五日全線下架，向生產商追查原因後發現，F1631BK小量貨因原材料不足夠，改用現成材料，導致是次檢測結果，該公司之前自行檢測的結果，卻沒有超標。