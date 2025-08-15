消委會報告：網購投訴飈1.9倍

中評社北京8月15日電／據大公報報導， 多個內地電商平台近年進軍香港市場，部分境外平台更提供跨境集運、香港本地退貨等安排，消費者趨之若鶩，惟也衍生不少亂象，消費者購物變成一肚氣。消費者委員會昨日公布，今年首七個月，接獲279宗有關網購物流服務的投訴，按年大增近1.9倍。有關投訴揭示網購提貨混亂三大痛點，包括自提點貨物堆放無人看管，導致貨件不翼而飛；消費者24小時內取貨，仍被收取逾期費用；平台標明支持“本地退貨”，消費者追討逾月後才能退貨。



消委會敦促業界改善服務，又提醒消費者網購時要與平台洽商退貨安排，和留意平台是否設有逾期取件費等額外收費。＼大公報記者 易曉彤



消委會表示，去年接獲約1.7萬宗關於網購投訴，占整體個案約四成。投訴人魯小姐表示，透過內地某電商平台，購買一部價值約人民幣1650元的電腦顯示屏，平台列明貨品支持“香港本地退”。她另付人民幣72元運費，透過平台合作的快遞公司，安排跨境直送，惟收貨後發現顯示屏故障，遂將貨品退回平台合作物流商位於火炭的營業點，但職員稱系統故障，未能即時辦理退貨，其後更指不支持香港“本地退”。消委會介入後，平台在一個半月後，才為魯小姐辦理退貨及退款。



除了退貨有阻滯，有消費者反映取貨遇問題。杜小姐於今年1月1日中午12時27分收到速遞公司短訊，通知24小時內取件，她在限期屆滿前約13分鐘取件，但系統仍收取10元逾期費。消委會介入後才發現，平台是在上午10時47分發出訊息，但系統因技術原因，導致杜小姐實際接獲短訊的時間有所延遲，最終平台退回費用。



消委會：境外網站網購難追究



韋先生於11月初，在網購平台訂購數件總值約人民幣270元的貨品，選擇經平台合作的物流公司以“包郵”方式集運到港。他收到“貨件已送達”的短訊後，當晚即前往自提點取件，卻被告知貨件已於下午被取走。韋先生在現場見到，自提點是一間商店，與不同物流公司合作，貨件被堆放於後巷無人看管。韋先生不滿自提點管理不善，質疑職員核對取件人身份的手續，遂向消委會投訴。該公司其後向消委會確認貨件遺失，並向事主全額賠償。



消委會署理總幹事何應富表示，若消費者在境外網站網購，出現問題時可能會較難追究。消委會建議物流公司可在通知取貨的短訊中，列明徵收逾期收費的實際時間，並設立機制處理因技術延誤或系統錯誤所引致的爭議，而自提點有責任妥善管理貨件儲存及提取流程，加強與物流公司協調，防止貨件遺失或錯誤派發。