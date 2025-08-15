﻿游孟加拉返港　將軍澳父女確診基孔熱

中評社北京8月15日電／據大公報報導，本港昨日再新增2宗基孔肯雅熱輸入個案，令今年累計個案增至8宗。患者是兩父女分別50歲和8歲，居住將軍澳日出康城領都，近日曾到孟加拉首都達卡，未能確定外游期間有否被蚊叮，父親回港前已退燒，女童目前在醫院治療，情況穩定。



衛生防護中心昨日表示，兩父女患者於7月20日至8月10日，曾到孟加拉首都達卡。父親於8月1日發燒，翌日四肢關節痛；8月3日在當地門診求醫，無需住院，他獲告知確診基孔肯雅熱。他於返抵香港前已經退燒，但因關節腫脹，8月12日到私家醫院求診，由於已對蚊子不具傳染性，無需在醫院留醫。



女兒於8月12日（本周二）出現發燒、咳嗽及疲倦，翌日到私家醫院求診，已獲安排到醫院的無蚊環境下接受治療。他們的三名家居接觸者，包括曾同往孟加拉國的兩人，現時沒出現病征，正接受醫學監察。衛生防護中心已把個案通報孟加拉國衛生當局。



食物環境衛生署昨日公布本月第三批白紋伊蚊誘蚊器指數，涉及10個監察地區，馬鞍山指數達到11.3%，其他地區皆在10%以下，因應基孔肯雅熱情況而“變招”的新安排，即時啟動強化控蚊工作。



政府呼籲市民齊齊滅蚊防蚊，屯門區議員陳貴和前日（13日）聯同約20名屯門少年警訊成員，前往蚊患指數超過10%的屯門掃管笏，在村內多處衛生隱患點，展開鄉村垃圾清理與滅蚊作業，向年輕人傳達防蚊意識。