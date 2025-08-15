市民冒大雨到美領館抗議美國國別人權報告

中評社北京8月15日電／據大公報報導，記者龔學鳴報導：美國國務院周二（12日）發布“2024年度國別人權報告”，罔顧事實真相，蓄意抹黑香港特別行政區的人權法治狀況。



民建聯副主席周浩鼎、陳學鋒、副秘書長葉文斌，連同該黨立法會議員何俊賢、顔汶羽、梁熙、李世榮等多名代表昨日（14日）冒大雨到美國駐港總領事館示威，對美國詆毀香港維護國家安全法律和抹黑香港人權法治狀況的行為表達強烈不滿和堅決反對。



民建聯指，自國安法和《維護國家安全條例》實施以來，本港市民、各組織及機構等依法享有的權利自由，均得到充分保障。“一國兩制”框架下的法治化、市場化、國際化營商環境，讓香港繼續吸引全球資本，今年上半年香港新股市場共集資逾千億港元，融資規模居全球首位，反映國際社會對“一國兩制”及香港安全的投資環境的充分認可及信任。因此，美國一再妄議香港情況，妄圖幹預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，其污蔑和攻擊香港的險惡用心，注定不會得逞。



同日亦有市民團體前往美領館門口示威，對美方發表不實和偏頗的言論，表示強烈不滿和堅決反對。市民代表吳先生指，特區政府依法審案，對危害國家安全分子發出通緝令，是對國家安全及法治精神的堅守。香港國安法的實施為香港長治久安和“一國兩制”行穩致遠提供了最穩固的保障，本港近年經濟、民生持續向好，是對所謂“人權惡化”論調最有力的駁斥。