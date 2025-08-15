三周之內五次黑雨　新界菜農盼政府援手

中評社北京8月15日電／據大公報報導，本港昨日下大暴雨，天文台於早上7時50分發出黑色暴雨警告信號，是今年內第五次黑雨，也是三周內的第五次，再次打破一年內黑雨生效次數的紀錄。打工仔返工遇上黑雨，不少人冒雨上班變“落湯雞”；新界菜農更是叫苦連天。



有菜農表示，今年暴雨帶來的影響是近年最嚴重，從上月尾的黑雨至今，不敢播種；有菜農的瓜菜剛下種子，就全軍覆沒，損失十多萬元。有菜農表示，期望政府提高恩恤金，幫助他們在極端天氣下渡過難關。＼大公報記者 伍軒沛



兩個月雨量逾1300毫米



受熱帶氣旋“楊柳”相關的強雨帶影響，本港昨日早上有大暴雨及強烈狂風雷暴，天文台於7時50分發出黑雨警告，歷時3時20分，至早上11時10分改發紅雨警告。天文台表示，本港今年上半年降雨量偏低，累積雨量衹有444.4毫米，但受7至8月連場暴雨影響，截至昨午4時，今年累積雨量已達1750.3毫米，追上同期的正常值。



“打完台風就暴雨，一直下雨，有不信邪的農友剛剛才播種，今天田地就被淹了，價值十幾萬元的瓜菜變成一片汪洋。”香港新界本地農協會主席黃七娣昨接受《大公報》訪問時，忍不住大吐苦水。



7月20日，八號風球“韋帕”吹襲香港後，天文台於7月29日發出今年首個黑雨警告，直至8月5日的八日內，合共發出四次黑雨警告，昨日是相隔九日再次發出黑雨警告。



“瓜瓜菜菜全都泡爛了，我和相熟的農友都不敢貿然播種，怕得不償失。”黃七娣說，有一位農友的30畝田地，剛剛才撒播菜心、節瓜、絲瓜等種子，沒過幾天，昨日就被大雨浸了，估計農作物損失十幾萬元。