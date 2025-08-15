高德打車現黑工　警拘司機涉串謀詐騙

中評社北京8月15日電／據大公報報導，香港高德打車日前出現黑工司機。警方經調查後，前日以“串謀詐騙”罪名拘捕1名53歲的本地男子，他涉嫌將個人資料提供予詐騙集團登記網約車司機戶口，該戶口被內地黑工使用載客取酬。案件揭發有詐騙集團在背後操縱，招攬不同人士在網約車平台開戶，並安排不同司機接單載客取酬，從中賺傭獲利。警方正追緝包括招攬開戶、安排不同司機接單載客取酬的集團骨幹成員，以及涉案內地司機和涉案車主共3人。



事發本月11日，有市民在荃灣區使用高德打車，發現司機行車緩慢、多次行錯線。追問下，司機承認沒有香港身份證，是商務簽注來港的內地司機，所駕駛的私家車屬“老板”所有。該名市民將相關影片上傳至社交平台，並向警方舉報事件。



警方昨日表示，當日下午接到相關的網上舉報後，經深入調查，發現事件牽涉到一個詐騙集團在背後操縱。該詐騙集團首先通過不同人士在網約車平台掛鈎的個別服務供應商，開設網上戶口，之後，安排不同司機去接訂單載客取酬，詐騙集團從中賺取傭金獲利。



通緝涉案詐騙集團3人



警方前晚（13日）採取行動，以“串謀詐騙”罪名拘捕1名53歲、報稱職業為司機的本地男子。調查顯示，該名男子較早前將個人資料，提供予詐騙集團登記網約車司機戶口，同時，他亦有使用由詐騙集團安排的其他網約車司機戶口載客取酬。該名男子正被警方扣查。警方相信該詐騙集團運作約2個月，正通緝涉案詐騙集團的3名人士，包括1名骨幹成員（負責招攬成員提供個人資料去登記戶口、安排車輛及司機，且收取傭金），1名涉案司機及1名車輛登記車主。



警方會繼續向涉事的網約車平台及服務供應商進行調查，找出其他影子戶口及車輛去向，並追查其他與案有關的詐騙集團成員。警方對該詐騙集團的做法予以嚴厲譴責，不但罔顧道路使用者安全，且行為極度卑劣。