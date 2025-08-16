王建民語中評：兩岸統一才是台灣最大靠山

閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長、教授王建民（中評社圖片） 中評社北京8月16日電（記者 海涵）閩南師範大學兩岸一家親研究院教授、名譽院長王建民8月14日接受中評社記者採訪時指出，我們要從整個中華民族經濟利益的高度出發看待問題。美國對台加征高關稅，是美國對中華民族的欺壓。兩岸統一才是台灣能夠真正站起來應對外部衝擊的最好籌碼和最大靠山；反之，台灣就會任人宰割。



王建民現任閩南師範大學兩岸一家親研究院教授、名譽院長，香港一國兩制研究院院長，曾經是中國社會科學院台灣研究所研究員，在兩岸融合發展路徑、台灣社會經濟等領域有諸多研究成果。



王建民說，美國對台灣加征20%＋N的關稅，民進黨當局要負重大責任，這是民進黨當局對美妥協、做事無能的結果。民進黨當局一直強烈“抗中親美”，此次對美談判更是“黑箱操作”，有關表態“雲裡霧裡”，讓台灣民眾無法瞭解談判真相。



王建民指出，在過去兩岸經貿交流中，民進黨當局總是強調“公開透明”，批判“黑箱作業”。即便當時馬英九當局公開了眾多兩岸經貿談判座談會、徵求台灣社會各界意見進行談判，民進黨卻仍將其誣稱為“黑箱作業”。



王建民表示，如今，在對美關稅談判中，民進黨當局以“保密協議”為由，不公開、不透明。同時，還作弊誤導台灣民眾，讓民眾誤以為20%就是最終的關稅稅率，之後才無意中透露出要叠加原有關稅。這是非常無恥卑劣的行徑。



“在批判賴清德當局的同時，我們也不能忽視美國的霸道行徑。”王建民說，美國特朗普政府在世界範圍內發起“關稅戰”，這種瘋狂舉動極大攻擊全球經濟貿易秩序。他指出，在世界眾多經濟體中，中國大陸最強硬、最敢於同美國鬥爭。中美經過幾輪貿易談判，雙方互相都有妥協。因此，我們應該深刻認識到美國對世界各國霸凌和施壓的嚴重性及危害性。