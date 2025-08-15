外國反華勢力緊盯黎智英究竟意欲何為？

5月2日，遊客在香港乘坐觀光巴士游覽。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據大公報報導，日前，美國當局出台所謂的“年度人權報告”，對香港進行各種攻擊抹黑，並點名黎智英；再早一天，“無國界記者”組織發表聲明，公然造謠“黎智英健康出問題”，而所謂的G7“快速反應機制”成員國也針對特區政府正當執法進行抹黑和恐嚇。



顯而易見，隨著香港國安防線的進一步築牢，外國勢力干預、操控香港事務的“抓手”已越來越少，只能不斷從特區司法和執法機構入手，而黎智英、袁弓夷等亂港分子的審訊和通緝行動，則成了其重點招呼的對象。但這些外國勢力聲明中充斥的陳腔濫調，以及與事實完全不符的內容，除了自暴其醜外，不可能達到任何目的。



“以港亂華”死心不息



美國當局及“無國界記者”組織，一個是“給錢的金主”，一個是“收錢的奴才”。黎智英與美國當局關係密切，過去兩年多來，美國及外國勢力已不斷威脅特區司法機關，甚至具體點名恐嚇法官，可謂無所不用其極。而“無國界記者”捏造黎智英“健康出問題”，更是可笑的下三爛造謠伎倆。反華勢力如此急著，除了是想抓住機會回應亂港勢力的要求外，也在於對“以港亂華”的目的死心不息。這從G7近日的反應，可見一斑。



美國與七國集團快速反應機制成員日前發表所謂“聯合聲明”，公然抹黑香港警方國安處懸紅通緝19名潛逃海外的反中亂港分子的行動，對香港特區作出無端指責。被通緝的19人都是涉嫌組織或參與境外顛覆組織“香港議會”，涉嫌幹犯香港國安法罪行。香港警方依法通緝相關潛逃者，合理合法，有理有據，實屬正當必要，不容外部勢力說三道四。有關國家抹黑香港警方的執法是“跨境鎮壓”，無視國際法和國際慣例，荒謬至極，根本站不住腳。



袁弓夷等19名被通緝反中亂港分子，潛逃海外後仍持續進行危害國家安全的惡劣行徑，涉嫌嚴重違反香港國安法律，圖謀顛覆國家政權，必須嚴懲。香港法庭已發出拘捕令，任何人直接或間接向他們提供資金等支援，均屬違法。危害國家安全是非常嚴重的罪行，該類行為或活動可能造成極為嚴重的後果。



根據香港國安法第三十七條，香港國安法適用於在特區以外地方幹犯香港國安法下罪行的特區永久性居民，及在特區成立的公司及團體等法人及非法人組織。此外，香港國安法第三十八條訂明，香港國安法亦適用於不具有香港特區永久性居民身份但針對特區實施犯罪的人。