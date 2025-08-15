撕破“太空油毒品”面具　全面管制依托咪酯

中評社北京8月15日電／據大公報報導，政府今年2月14日完成修訂附屬法例，將新興毒品依托咪酯及三種類似物列為危險藥物（即毒品）。隨後，政府在今年7月18日刊憲，再將依托咪酯所有類似物列為毒品，加強保障公眾安全。管有及服用這些毒品，可被判處監禁7年、最高罰款100萬元。販運及製造這些物質，則可被判處終身監禁、最高罰款500萬元。



撕破“太空油毒品”“兇”狠面具



我作為禁毒常務委員會（下稱“禁常會”）的主席，全力支持政府加強管制依托咪酯。事實上，我在今年2月已指出依托咪酯對社會帶來的禍害不容小覷：非法使用依托咪酯及其類似物會成癮，濫用者會皮膚發炎、出現荷爾蒙失調、覺得惡心、失去知覺、喪失記憶、抽搐、昏迷等，甚至可以導致死亡。（根據醫管局香港中毒控制中心的紀錄，懷疑涉及依托咪酯的致命事故已有三宗。）而濫用者在毒品影響下，更會作出違法、違規、失態行為。



為配合7月的法例修訂，當局進行的其中一項公眾教育舉措，就是在宣傳教育上以依托咪酯取代“太空油毒品”這名稱。毒販以“太空”這一意象為幌子，刻意將毒品包裝成所謂的時尚產品，訛稱安全無害、吸食完可以“上太空”。社會因而有聲音指此毒品名稱會吸引青少年嘗試，雖然名為“太空油毒品”，但實則太“兇”！因此，我認同以這種毒品主要活性成分的化學學名依托咪酯取代“太空油毒品”，與“上太空”的不當聯想切割，警惕公眾其毒性和禍害，以正視聽。



著名藝人參與禁毒運動 壯大打擊毒禍士氣



借此機會，政府和禁常會正如火如荼開展一系列宣傳教育工作，確保公眾充分理解依托咪酯與其他毒品本質上相同。宣傳方面，不得不提在2025年8月3日舉行的“禁毒新‘型’態”宣傳活動當中，保安局禁毒處（下稱“禁毒處”）邀請天王巨星郭富城先生擔任“榮譽禁毒專員”。郭富城更親自創作加入具特色的特別版禁毒口號“聽我講：企硬 唔take嘢！”及禁毒新舞步。我當日亦有幸一起參與活動，感受一眾“青年校園禁毒大使”展現“向毒品說不”的力量和決心，也樂見政府邀請巨星參與，為禁毒工作注入新動力，喚起公眾關注，向市民傳遞正能量。