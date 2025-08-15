完善生育政策　全方位提升發展競爭力

中評社北京8月15日電／據大公報報導，人口老齡化趨勢情況令人憂慮，完善鼓勵生育政策、著力提升生育率，是本港長遠發展的重要課題。筆者建議，可從觀念思維、生育誘因、育兒配套等數個層面著手，全方位提升香港人口的質量。



根據政府統計處的人口推算，人口老齡化趨勢若未能及時紓緩，在2036年、即11年後，人口中位數就會上升至52.7歲。筆者認為，隨著勞動人口不斷減少，將大大阻礙香港經濟長遠發展，因此提升生育率，屬於香港未來經濟發展的重要著力點之一。



事實上，今屆特區政府在鼓勵生育政策上已經是相當積極有為，例如發放新生嬰兒獎勵金、增加稅務優惠等，體現政府銳意提升本港生育率的決心，屬非常樂見和值得支持。筆者建議，未來可從數方面著手，繼續完善生育政策：



為多胎家庭提供累進免稅



第一，在觀念教育方面，筆者建議，從正向思維和中國傳統家庭觀念層面著手，做好公眾教育工作。事實上，有子女、多子女的家庭組成，是中國優良傳統文化之一，父母年輕時養育子女，子女長大成人後一起照顧父母，享天倫之樂、三代同堂，絕對是非常愉快的事情，也是幸福和值得追求的人生歷程。當局要加強弘揚這種優良的傳統家庭文化，從正面方向加強宣傳及教育。



另一方面，要繼續做好宣傳，讓市民大眾知道養育一個小朋友未必要花費400萬、600萬元，所花費的金錢亦不是“一次性”，毋須過分擔心和恐懼。



第二，財務誘因方面，可推出更多生育誘因和育兒配套。事實上，生了第一胎的家庭，當生第二胎時，嬰兒車、衣服等資源也有不少可以重用，家長的心態和經驗上亦有更好的準備，筆者建議可向生多於一胎的家庭，提供累進式的免稅額，生越多胎的家庭就可以享受更高的免稅額，以此作為誘因鼓勵生育。



香港亦可以參考韓國首爾經驗，向育有兩名子女以上的家庭，發出“多子女幸福卡”，他們的家庭可以免費或半價享用科學館等不同公共設施，子女在高中畢業前亦可享有交通費、補習班、書店等折扣優惠，亦有助提升家長的社會地位，以提升年輕一代成為“家長”的身份認同。