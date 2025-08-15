【
日本首相石破茂向靖國神社獻祭祀費
http://www.CRNTT.com
2025-08-15 18:05:07
石破茂資料圖（圖源：央視新聞）
中評社北京8月15日電／據央視新聞報導，8月15日，也就是日本戰敗80周年的日子，日本首相石破茂以“自民黨總裁”身份，向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉了“玉串料”（祭祀費）。同一天， 日本農林水產大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗、小林鷹之也參拜了靖國神社。
針對有日方官員向靖國神社供奉祭品、前往參拜一事，中國外交部曾多次表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，中方堅決反對日方有關靖國神社的消極動向。
