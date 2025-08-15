瘋狂“反中”　恐讓台灣淪為“仇恨之島”　

7月7日，台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇、勞動黨、統一聯盟黨等10餘個政黨團體在台北民進黨中央黨部外冒雨集會，紀念全民族抗戰爆發88周年。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據大公報報導，最近台灣社會發生一起駭人聽聞的家暴案。一位七旬老伯控訴，他的女兒是民進黨支持者，近月力挺民進黨掀起的“大罷免”，他因為表明自己是中國人，不僅被女兒辱罵“滾回大陸”，還被女兒打了三拳，隨後他的女兒還拿出手機拍攝發到網絡“公審”父親，之後更離家出走。一個家庭就這樣被撕裂了。雖然以往島內也曾發生一家人因政治立場不同而鬧翻的不愉快事件，但因此而引發家暴案則並不多見。可見，民進黨支持者的行徑越來越極端和暴力。這位老伯說自己中國人，何錯之有？他的女兒長期遭民進黨“反中”、“台獨”思想“洗腦”而形成錯誤的身份認同以及狹隘的認知觀念，完全不能包容與自己不同的看法和觀念，甚至對自己的父親大打出手，連基本的家庭倫理道德也喪失了。



這起家暴案對台灣社會是一個嚴重的警示，反映民進黨炮製的極端政治運動衍生的仇恨令人失去理智，導致親情淪落、人性泯滅。美國有學者提出“我恨故我在”的概念，意即“愈來愈多人是透過‘恨’來建立自我認同”。這也是當下台灣社會的生動寫照。島內輿論指出，在奉行“台獨”路線的民進黨執政之下，為避免被歧視、被打壓，島內許多人被迫要重建“自我認同”，但說“我是台灣人”很容易，在行動上要怎麼證明呢？首先你要證明“你不是中國人”，而最簡單的方法就是“恨”──“我恨中華文化”，“我恨中國人”，如此自然就會是“名正言順的台灣人”。而這正是民進黨最慣常的操作。這半年來在島內搞得雞犬不寧的“大罷免”就是利用“仇恨”來煽動綠營支持者的政治熱情和參與積極性。



這幾個月，民進黨陣營給國民黨“立委”扣上“親中賣台”的帽子，並以此為由發起罷免國民黨“立委”的“大罷免”。“仇中反中”氣氛頓時籠罩全島。民進黨當局領導人賴清德首先開了“第一槍”。他公然宣稱兩岸“互不隸屬”，還叫囂“中國是敵對勢力”，挑撥台灣民眾仇視、敵視大陸。與大陸有關的人和事都成為民進黨陣營仇恨和攻擊的對象。所以在最近的這起家暴案中，受到民進黨當局挑撥和煽動的女兒對表明是中國人的父親動粗。此外，今年3月，三位陸配因在網上發表支持兩岸統一的言論被民進黨當局撤銷居留權，遭強行驅逐出台灣，被迫與在台灣的丈夫、年幼的孩子分離。5月，一位大陸配偶和台灣妻子在台灣嘉義生活，開了一家小食店，由於這位陸配來自大陸東北，目前還不會講流利台語，擔心與顧客溝通出現誤會，所以在店門前擺設了“不好意思！老板是東北人，請不要講台語，謝謝！”的告示牌，不料竟在網上遭“青鳥（民進黨支持者）”攻擊，要他“滾回大陸”。由於不堪綠營網暴和壓力，這位陸配只能把小食店關閉了。台北市一位陸配在街頭做直播，分享在台灣生活的日常點滴以及當地風土民情，竟也被民進黨籍的台北市議員控告，台北警方遂以所謂“妨害秘密”等罪將在街頭直播的陸配移送法辦。



民進黨為了謀取政治利益，為了推行“台獨”，不惜向民進黨支持者、向台灣社會灌輸仇恨思想和狹隘心態，縱容“青鳥”用粗暴蠻橫的方式對待立場不同的個人和團體，挑戰台灣社會的道德倫理體系，破壞台灣地區的民主法制。俗話說“多行不義必自斃”，“大罷免”民進黨大敗，這是台灣主流民意用選票狠狠地教訓民進黨當局及其支持者。倘若民進黨仍不思悔改，更大的懲罰還在後頭。