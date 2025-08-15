成都世運會市場開發收入創歷史新高

圖為2025年8月4日成都世運會主媒體中心官方特許商品零售店畫面。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，在14日召開的成都世運會市場開發與文化活動專場新聞發布會上，賽事執委會宣傳部（開閉幕式部）專職副部長高怡強表示，成都世運會創造了世運會市場開發收入歷史新高，並通過開展豐富多彩的文化活動推動了全球文明交流互鑒。



高怡強介紹，本屆賽事招募了26家贊助企業和33家捐贈企業；特許經營方面共招募48家企業，累計推出16大類共計500餘款特許商品；開設線下零售店（點）共計218個，獎牌冰箱貼、吉祥物基礎手辦、世運輕盈雙肩包、運動系列小徽章、“蜀寶游三國”公仔等多款特許商品受到消費者歡迎，上架即售罄。



“成都世運會不僅創造了世運會市場開發收入歷史新高，更重塑了賽事的商業格局。”高怡強表示，在科技賦能方面，就人工智能、綠色低碳、低空經濟等應用場景，先後開展4次專場精準對接會，吸引的捐贈企業中科創類企業占比過半，90%以上為“成都造”，拓展賽事科技場景應用的同時，助力城市智慧系統升級。同時，匯聚了11家國企力量，共同為世運會捐贈10餘萬噸碳匯，助力世運會賽事碳中和。



高怡強認為，激活賽事文創勢能是成都世運會在市場開發上取得突破的原因之一，他說：“我們吸納了國內頂尖和地方特色文創企業廣泛參與世運會文創產品的開發銷售，打造具有‘國際範、巴蜀味’的賽事文創體系；結合世運會會徽、運動項目等內容，發行了兩款世運會主題彩票；探索大型賽事聯名合作，與‘Team China中國國家隊’‘四川大學’‘武侯祠’‘物華彌新’等IP推出了聯名款商品，進一步提升了賽事影響力。”