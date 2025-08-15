俄美總統會晤在即　4項議題受關注

俄美總統會晤在即（圖源：央視新聞） 中評社北京8月15日電／據央視新聞報導，俄羅斯總統普京和美國總統特朗普定於當地時間8月15日在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行一對一會晤，這將是俄美領導人2021年6月以來的首次面對面會晤。



從各方目前釋放的信息看，在這次會晤中，俄美領導人或將協調各方在俄烏停火問題上的立場，討論解決烏克蘭危機的長期方案以及推動俄美關係轉圜等。



根據當前各方的表態，分析人士預測，俄美總統會晤可能涉及4項議題。



其一，俄烏停火。據報導，美國總統特朗普在13日同歐洲領導人的視頻會議中說，他與俄總統普京會晤的目標是“確保在烏克蘭實現停火”。俄羅斯總統助理烏沙科夫14日也表示，即將舉行的俄美總統會晤核心議題是解決烏克蘭危機。



其二，解決烏克蘭危機的長期方案。烏沙科夫此前表示，俄美領導人在會晤期間將討論解決烏克蘭危機的長期方案。



特朗普此前提到一項俄烏和平協議，稱其中可能涉及俄烏雙方“交換一些領土”，並曾稱俄烏需“交換部分領土”以結束衝突。不過，特朗普13日又說，同普京的會晤“不打算討論任何可能的領土劃分問題”。目前，俄烏雙方均表示不會在領土問題上讓步。俄外交部13日說，“俄聯邦領土的結構已載入憲法”。烏方則強調，反對“用烏克蘭領土交換和平”。



其三，俄美關係正常化。烏沙科夫14日說，除了烏克蘭危機外，雙方還將討論在經濟領域和全球安全問題上的雙邊合作。俄外交部副部長裡亞布科夫此前表示，希望俄美領導人會晤為兩國關係正常化提供新動力，包括解決恢復兩國間直飛航班問題等。普京14日表示，不排除俄美接觸的下一階段就《新削減戰略武器條約》問題達成共識。



其四，北極開發合作。據多家俄羅斯媒體報導，普京或將在會晤期間推介俄美在北極地區深度合作的項目，旨在推動俄北極和遠東地區經濟發展，並為打破俄美在北極理事會框架下的僵局尋找機會。