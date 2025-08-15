江蘇常州三星村遺址探秘“古國時代”

中評社北京8月15日電／據新華社報導，很多考古發現，都是因為一件並無關聯的小事，觸碰了“開關”而引發。位於江蘇省常州市金壇區朱林鎮的三星村遺址，就是因為村民的偶然“獻寶”，讓一座五六千年前的“古國城邦”，逐漸浮現在世人眼前。



竹子開花，村民“獻寶”



中國版圖上，叫“三星村”的自然村不在少數。金壇區朱林鎮的三星村，與三顆石頭有關。



現年75歲的唐萬平，1970年擔任第五生產隊隊長。他聽村裡老人說，這個村原來有王、李兩家大姓，曾經叫王李村，後來天降三塊隕石，就改名三星村了。三星村、王母觀村的名字由來，史書並無記載。



唐萬平擔任生產隊長時，三星村露出地表的石頭衹有兩塊，讓他迷惑不已的是：“既然叫三星村，應該有三塊大石頭吧？”1978年，唐萬平帶人挖農田排水溝時，意外發現了第三塊石頭，距離另外兩塊石頭幾十米遠，三塊石頭呈“品”字狀排列。唐萬平說，那時候，他才相信，三星村的確有三塊大石頭，用鐵錘一敲，火星四射。“聽老人們說，以前很多人經常從這些石頭上敲些小石頭帶回家引火用。”



1984年之前，村民總能在農地裡發現一些說不清來源的破陶片、破陶罐，甚至還能撿到一兩件古玉器。仍在為溫飽忙碌的村民們，根本沒琢磨這些物件的價值，甚至把它們當成不潔之物——因為它們來自墓葬區。



在村民眼裡，“假金山”上的大竹園，是村裡一寶。“大竹園是村裡的集體資產，竹子長得特別粗壯，可以做竹席、竹籃，遠近聞名，因此有專人看管，村裡還有篾匠合作組。”63歲的村民張春梅說。

