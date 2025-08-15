特朗普：長期接管首都警察局

8月11日，美國總統特朗普（中）在華盛頓白宮出席新聞發布會。（圖源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，當地時間13日，美國總統特朗普稱，他將向國會請求“長期延長”聯邦政府接管華盛頓特區首都警察局的期限，因為當前法律規定的30天時間不足以應對該市的治安狀況。



“長期延長”接管



特朗普當天在位於華盛頓的肯尼迪表演藝術中心出席活動時對媒體表示，他期待“很快”向國會提出上述訴求，將向國會提交一項“打擊犯罪法案”，以當前聯邦政府接管首都警察局後整治華盛頓特區治安的成果作為“非常正面的例子”，請求國會批准“長期延長”接管，“因為你不能衹有30天”。



特朗普再次抨擊其政治對手，稱“民主黨人不會為阻止（華盛頓特區的）犯罪做任何事”，他們不應該抨擊特朗普是“獨裁者”，而應該“跟（特朗普）一起讓華盛頓變得安全”。



特朗普11日宣布，將向華盛頓特區先期部署800名國民警衛隊員，並援引1973年頒布的《哥倫比亞特區自治法》（以下簡稱“自治法”）第740條款，宣布華盛頓特區“存在帶有緊急性質的特殊情況”，從而由聯邦政府接管首都警察局。這兩項措施的目的是強化華盛頓特區的治安維持。



根據自治法規定，在“緊急狀態”下美國總統有權要求聯邦政府接管首都警察局，但期限不得超過30天，逾期須得到國會批准。



國民警衛隊規模激增



美國有線電視新聞網13日援引一名白宮官員的話報導稱，在華盛頓特區市內執勤的國民警衛隊規模將於當地時間13日晚“大幅增加”，並將由僅夜間執勤變為“一周7天、每天24小時”不間斷執勤。國民警衛隊員接到的命令是協助聯邦和地方執法行動，不會實施逮捕，而將“為其他執法人員營造安全環境”。