海南為深海裝備測試與應用搭建創新平台

中評社北京8月15日電／據人民日報報導，今年，“深海科技”首次寫入《政府工作報告》。海南四面環海，得天獨厚的自然條件，為深海裝備測試與應用搭建了平台。無人風帆航行器穿越台風，載人潛水器探索深海，科學考察船遠航大洋……在海南，眾多團隊在此攻關深海科技，各種深海科技裝備從這里出發，服務於科研，彰顯出澎湃的創新力。



“信天翁”無人風帆航行器



追風探海 實測數據



台風越來越近，浙江大學海南研究院海洋過程與裝備團隊的成員們各司其職：張小波和同事乘坐小艇，將“信天翁”無人風帆航行器布放到海面上，升帆的航行器漸行漸遠；岸邊，李彥君聚焦屏幕，時刻關注航行器的狀態。



穿越台風，觀測台風內部氣象變化、海洋動力過程等，這是“信天翁”此次探測肩負的任務。



“信天翁是一種善於利用風的鳥，既能在空中翱翔，又能潛水捕魚。以它為名，是希望航行器能憑風借力，航行得又快又遠，也能潛進深海。”李彥君介紹，“信天翁”是我國自主研發的新型海洋探測裝備，升帆時利用風力，收帆漂流時吸收光照發電，低能耗的設計使其能夠長距離行駛，最大下潛深度達1000米，可在台風、中尺度渦等複雜氣候、海洋環境中開展科學觀測。



這次航行，“信天翁”從距離台風北部530公裡處出發，進入台風眼，從東南部穿出，歷時3天。它能自主航行、規劃路徑，在最大風力超過30節的惡劣條件下，將采集到的台風觀測數據實時回傳。



“一次台風實測獲取的經驗，遠超傳統的海測。‘信天翁’穿越台風，各方面性能都經受住了實測檢驗。”浙江大學海南研究院常務副院長、團隊負責人李培良介紹，“信天翁”收集到的氣象、海浪等數據，為科學家瞭解台風的內部結構、形成機制、演變規律等提供了支撐，將顯著提升台風預報的準確性，增強防災減災能力。

