曲終人不散　京韵連兩岸

8月13日，演員在演出結束後返場謝幕。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，台上金鼓陣陣、皮黃聲聲，台下叫好連連、掌聲頻頻。8月12日至17日，知名京劇表演藝術家於魁智、李勝素領銜的大陸戲曲名家一行80人，攜《四郎探母》《紅鬃烈馬》《鳳還巢》等經典劇目連續6天在台北公演，為寶島戲迷送上豐盛的戲曲饗宴。



這是一段延續三十二載的菊壇盛事。自1993年中國國家京劇院首度赴台演出以來，大陸京劇名家在寶島幾乎一年一度的亮相演出，已經成為台灣戲迷念茲在茲的年度大戲。國粹藝術的魅力讓台灣觀眾沉醉，在兩岸架起一座情真意切的文化橋梁。



13日晚的台北戲劇院，由李勝素、於魁智領銜的梅派代表戲《鳳還巢》演出，還包括郭鑄鋒、舒桐、韓勝存、焦敬閣、張亞寧等各派名角。這出輕鬆詼諧的輕喜劇讓現場笑聲、掌聲不斷，各位演員立音清正的唱腔、濃墨重彩的扮相更是贏得滿堂喝彩。



“我本人已有二十六七次到台灣來演出，台灣已經成為我故鄉沈陽、工作地北京之外最熟悉的演出地。”於魁智接受記者採訪時回憶道，1993年，國家京劇院首度赴台，近百人演出團巡回全台近1個月，場場爆滿，轟動一時。“那年我32歲，作為初出茅廬的年輕人隨京劇大師袁世海、杜近芳首次來台灣演出。”



從那時起的三十餘年間，除了疫情等特殊原因造成的阻隔，他幾乎年年都來台演出，從30多歲演到60多歲，“這是我藝術生涯中非常寶貴的經歷”。



於魁智與李勝素有“當代京劇舞台最佳拍檔”美譽。兩人首次攜手亮相並驚艶眾人，正是在寶島台灣。李勝素原在山西京劇院，被台灣已故劇作家貢敏慧眼相中，建議台灣傳大藝術公司邀請來台與於魁智搭檔。1998年，李勝素與於魁智聯袂演出大獲成功，“黃金組合”從台灣紅回大陸。



“之後我幾乎每年都會來台灣演出，有時還會去當地的戲曲學院和老師學生交流。”李勝素回憶道。



與往年不同，此次演出的主要班底來自中國戲曲學院。作為大陸戲曲教育的最高學府，中國戲曲學院素有“戲曲藝術家搖籃”美譽。於魁智表示，此次來台的演員從大三的學生到博士生導師，年齡跨度從19歲到65歲。

