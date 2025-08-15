台灣民樂團赴晉交流　感受文物大省文旅魅力

8月13日，來自台灣的青少年在山西大同雲岡石窟參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，“這幾天我們參觀了平遙古城、懸空寺等很多古建築，也去了蘆芽山的馬侖草原，感受到了大陸在文化傳承和生態保護方面所作的努力。”台灣先嗇宮民族管弦樂團成員曾明晨說，這不是他第一次來山西，但每次來都會收穫新的體驗。



8月8日至14日，“唱響兩岸 情滿三晉”2025晉台滬青少年民樂交流音樂會及品游山西暑期交流研習活動在山西省舉辦，來自海峽兩岸的900餘位嘉賓參加活動。



此次交流是“戀上晉陽·青春飛翔”晉台青少年民樂交流參訪活動的一項重要內容。音樂會分為“民族魂 三晉情”“海峽情 寶島美”“申城風 金山韵”三個篇章，山西、台灣、上海三地的青少年同台獻藝，通過器樂演奏，展現當地民族管弦樂的獨特魅力。



本次交流參訪活動充分發揮山西歷史文化資源優勢，以音樂為媒搭建跨越海峽的情感橋梁，為兩岸青少年民樂愛好者提供交流研學舞台，讓兩岸同胞在弦歌雅韵中增進文化認同、凝聚民族感情，同時也為台灣青少年來山西交流參訪、旅遊觀光及工作生活搭建平台。



山西省台辦主任王成禹表示，兩岸交流合作是民心所向、大勢所趨，常來常往、走近走親是兩岸同胞的共同願望，加強兩岸青少年交流合作，對推動兩岸融合發展、促進兩岸同胞心靈契合更具有重要意義。



來自台灣的大學生陳亞妙說：“為參加這次活動我們準備了兩首新曲子，這次是首演，幾首曲子都結合了台灣的民族特色，希望能夠通過音樂向大陸的同胞展示一些台灣元素。”



在音樂會最後，兩岸青少年合奏民族經典曲目《花好月圓》，共同奏響“兩岸一家親”的最美樂章。



演出結束之後，台灣青年開啟了品游山西暑期交流研習活動。在幾天的游覽中，台灣青年們陸續參訪了平遙古城、五台山、蘆芽山、懸空寺、雲岡石窟等山西著名文化生態旅遊景點，深刻感受中華文化的魅力。

