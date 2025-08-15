歐盟敦促以色列停止推進“E1區”定居點計劃

中評社北京8月15日電／歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯14日發表聲明，敦促以色列停止推進在約旦河西岸“E1區”建設定居點的計劃，警告此舉進一步破壞“兩國方案”並違反國際法。



新華社報導，卡拉斯在聲明中表示，若以色列這一計劃付諸實施，將永久切斷被佔東耶路撒冷與約旦河西岸之間的地理和領土毗連，並割裂約旦河西岸北部與南部的聯繫。



聲明重申歐盟呼籲以色列停止修建定居點，強調以色列必須停止定居點政策，包括拆遷、強制轉移、驅逐和沒收住房。聲明指出，以色列這些單方面舉措，加上持續的定居者暴力和軍事行動，正加劇當地緊張局勢，進一步侵蝕和平的可能性。



聲明說，歐盟敦促以色列停止推進“E1區”定居點建設決定，並指出有必要考慮採取行動以維護“兩國方案”的可行性。



以色列財政部長比撒列·斯莫特里赫13日發表聲明稱，他計劃批准在耶路撒冷以東和約旦河西岸猶太人定居點馬阿勒阿杜明之間的“E1區”建造3401套住房，此舉旨在“葬送巴勒斯坦國構想”。以色列先前長期凍結“E1區”定居點建設計劃。



以色列在1967年第三次中東戰爭中佔領東耶路撒冷和約旦河西岸部分地區，長期無視國際社會反對，非法建設和擴建定居點。以色列政府去年12月發佈的一份人口數據報告顯示，約51萬以色列人住在違反國際法建設的約旦河西岸定居點。