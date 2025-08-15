中評社北京8月15日電／網評：黎智英善惡到頭 博同情黔驢技窮



來源：大公報 作者：卓偉



壹傳媒創辦人黎智英涉嫌幹犯香港國安法，被控一項串謀刊印覆製煽動刊物罪及兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件拖延近五年，終於進入最後階段，今日控辯雙方進行結案陳詞，之後就會等待法庭判決，這意味著黎智英案即將迎來終局，善惡到頭終有報。不過，以黎智英團隊慣伎，每當審訊期間必會進行各種政治炒作，通過西方媒體不斷操弄“健康問題”，抹黑司法及懲教部門，意圖幹擾審訊，今次也沒有例外。



在法庭宣判前夕，黎智英老部下、壹傳媒前董事祁福德（Mark Clifford）撰寫的《黎智英傳》中文版又“剛巧”推出，這本書沒有什麼價值也沒有什麼好說，就是一本為黎智英評功擺好、塗脂抹粉的文宣，當中最令人側目的是在沒有任何證據之下，就指黎智英在獄中遭受所謂“不人道待遇”。這其實也是黎智英團隊針對法庭審訊的主要策略，不斷渲染黎智英在獄中的待遇，指黎受到當局針對，人權被剝奪，一方面向外界特別是向西方政界博同情“賣慘”，另一方面借此對香港的司法和懲教施壓和抹黑。



炒作造假自己人都看不過眼



就如《日經亞洲》日前又刊出黎智英兒子黎崇恩的訪問，指77歲的父親黎智英的牢房沒有自然光，香港的炎夏氣溫，可飆升到攝氏40度，父親過去曾被稱為“肥佬黎”，但因患有糖尿病，在獄中體重驟減，如今“大家已經不能再叫他肥佬”了。過去黎智英團隊打“司法不公”、“政治牌”，結果毫無作用，反而暴露黎智英與外國勢力千絲萬縷關係，變相坐實了黎智英罪名。及後他們改打“悲情牌”，無限誇大黎智英在獄中的待遇，但內容都是憑空捏造，這說明黎智英已是黔驢技窮。

