美國兩黨重劃國會選區之爭持續

中評社北京8月15日電／新華社援引美媒報導，美國得克薩斯州民主黨州眾議員行將結束出走，重返州議會大廈，但民主、共和兩黨重劃國會選區之爭將在全美範圍內持續。



出走的得州民主黨人14日在芝加哥發表聲明說，只要本屆州特別立法會議結束，加州發佈可望增加5個民主黨國會眾議院席位的提案，得州民主黨人就會重返位於得州首府奧斯汀的州議會大廈。



但聲明沒有透露他們何時返回。多家美媒預測是下周。



此前，在共和黨主政的得克薩斯州，得州共和黨州眾議長伯羅斯表示，如果15日州眾議院仍因民主黨州議員出走而無法達到開展立法工作所需法定人數，原定19日結束的本屆特別立法會議將提前結束。得州共和黨州長阿博特聲稱，屆時將立即召集新一輪立法會議。



據美媒報導，在民主黨主政的加利福尼亞州，加州州長加文·紐森14日表示，針對得州共和黨人的做法，加州將於11月4日舉行特別選舉，以尋求選民同意重新劃分加州國會選區。美媒預測，掌控加州立法機構的民主黨人將於15日發佈重劃國會選區提案。



今年7月中旬，特朗普敦促得州共和黨人通過國會選區重劃，使共和黨在明年中期選舉中多得5個國會眾議院席位。由於共和黨以壓倒性優勢掌控得州州議會，在缺乏其他“阻撓工具”的情況下，50多名民主黨州眾議員8月初集體離開得州前往外地，使得州眾院無法達到立法所需法定人數，州眾議長伯羅斯多次召集立法會議失敗。



美國各州通常每10年根據人口普查結果重新劃分國會選區，但此次得州共和黨人在白宮推動下重劃選區，距上一次僅約5年，打破常規。據美媒報導，包括得州和加州，目前全美有8個州在考慮重劃國會選區。兩黨選區重劃之爭，提前打響了明年中期選舉國會眾議院控制權爭奪戰。