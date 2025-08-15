首屆非洲水投資峰會呼籲人人享有安全用水

8月13日，南非總統拉馬福薩在開普敦舉辦的首屆非洲水投資峰會上致辭。（圖源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，首屆非洲水投資峰會13日在南非立法首都開普敦開幕。南非總統拉馬福薩在峰會上呼籲全球領導人和投資者重視水資源可及性，確保非洲乃至全球民眾獲得安全用水。



拉馬福薩在開幕致辭中表示，在世界面臨日益嚴峻的水危機之際，此次峰會對爭取人人享有安全用水的全球努力具有裡程碑意義。他呼籲各方攜手合作，將水資源轉化為經濟轉型、創新與和平的驅動力。



拉馬福薩說，此次峰會有四個明確目標：承諾擴大投資規模、改善治理並加強水資源領域的問責制；展示來自38個國家的80個重點水資源投資項目；促進政府、資金方和合作夥伴之間的對接；將水資源議題提升至全球政治和金融議程的最高層面。



拉馬福薩還在致辭中宣布啟動全球水投資展望委員會。他說，這將使非洲水投資計劃升級為全球水投資平台。該委員會將通過這一平台，引導分散零碎的水投資轉變為統一協調、資金充足的全球行動。



本屆峰會為期3天，由擔任二十國集團輪值主席國的南非、非洲聯盟（非盟）委員會、非盟－非洲水投資計劃國際高級別小組等共同舉辦，旨在通過推動一系列可供投資的項目、為投資夥伴關係創造有利環境以及轉變融資方式等，促進對非洲水資源和衛生設施的投資。



非洲水投資計劃官網數據顯示，超過3億非洲人無法獲得清潔飲用水，超過7億人缺乏良好的衛生設施。撒哈拉以南非洲每年因缺水、水污染或惡劣衛生條件而損失其GDP的5%。氣候變化導致的洪水和極端乾旱等加劇了這些挑戰。