長征十號火箭首次係留點火試驗取得成功

中評社北京8月15日電／中國15日在文昌航天發射場成功組織實施長征十號系列運載火箭係留點火試驗。



新華社報道，這是繼圓滿完成夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗和攬月著陸器著陸起飛綜合驗證試驗之後，中國載人月球探測工程研製工作取得的又一項重要階段性突破。



當日15時，隨著試驗指揮中心下達點火指令，長征十號系列運載火箭一子級試驗產品七台發動機同時點火，按預定程序完成多項試驗流程，通過試驗考核了一子級七台並聯發動機在額定工況和高工況下的同時工作能力，獲取了完整的試驗數據，試驗取得圓滿成功。



這次試驗是中國開展的國內最大推力規模的全系統試車試驗，推力規模達到近千噸。



據中國載人航天工程辦公室介紹，長征十號系列運載火箭是中國面向載人月球探測任務研製的新一代載人運載火箭，包括長征十號和長征十號甲兩種構型。長征十號為帶助推器的三級火箭，直徑5米，最大高度92.5米，捆綁兩個助推器，將在載人登月任務中承擔夢舟Y載人飛船和攬月著陸器發射任務。長征十號甲為兩級火箭，直徑5米，最大高度67米，一子級可回收並重復使用，將在空間站應用與發展工程中承擔夢舟載人飛船和天舟貨運飛船發射任務。



這次試驗成功為載人月球探測任務奠定了重要技術基礎。後續，長征十號系列運載火箭將全面應用於載人航天工程任務中，與夢舟載人飛船一起，實現中國載人天地往返運輸系統的更新換代發展。



中國將在2030年前實現中國人首次登陸月球。目前，任務各項研製工作進展順利，已組織完成了長征十號運載火箭電氣系統綜合匹配試驗、夢舟載人飛船首次高空空投試驗、夢舟載人飛船零高度逃逸飛行試驗、攬月著陸器著陸起飛綜合驗證試驗等。