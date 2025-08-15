南蘇丹否認以色列將部分加沙居民遷至南蘇丹

8月8日，孩子們在加沙城以軍襲擊後的廢墟上搬運物品。（圖源：新華社） 中評社北京8月15日電／據新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡近日再提遷移加沙人口計劃，聲稱將允許居住在加沙地帶的巴勒斯坦人“自願遷移”。以色列副外長13日罕見出訪南蘇丹，引發外界關於南蘇丹將接收加沙居民的猜測。南蘇丹政府否認此傳言。



內塔尼亞胡12日接受以色列i24新聞台採訪時，談及以軍在加沙地帶的下一步軍事計劃，稱以方將允許巴勒斯坦人“自願離開”加沙。



內塔尼亞胡說：“給他們離開的機會！首先，從戰區離開，然後，如果他們願意的話，從（整個）加沙地帶離開。”



以色列國防軍13日批准了以軍今後在加沙地帶作戰計劃的主要框架，其中包括接管住有數十萬巴勒斯坦人的加沙城。



內塔尼亞胡10日說，以軍目前控制加沙地帶70%至75%地區，最新行動旨在“鏟除”巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在加沙地帶剩餘的兩個據點，即分別位於加沙城和馬瓦西一帶的難民營。以軍總參謀長埃亞勒·扎米爾11日說，以軍在加沙地帶的作戰進入“新階段”。



內塔尼亞胡7月訪問美國時表示，以色列和美國正密切合作，尋找可以接收加沙地帶巴勒斯坦人的國家，已“接近找到幾個國家”，加沙居民“想留則留，想走則走”。美國總統特朗普當時表示，美方與加沙地帶周邊國家“合作得很好”。



美聯社此前援引知情人士的話報導，美國和以色列與三個東非國家正在討論加沙人口遷移計劃。南蘇丹據稱是美以考慮的遷往國之一。



以外交部副部長莎倫·哈斯克爾13日訪問南蘇丹首都朱巴。按照南蘇丹方面說法，哈斯克爾是迄今為止到訪南蘇丹級別最高的以色列官員。根據南蘇丹政府發布的聲明，哈斯克爾會見了南蘇丹外長和總統，雙方同意加強多領域合作，包括能源、礦產、農業和水資源管理。