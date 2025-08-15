】 【打 印】 
歐洲熱浪持續　希臘遭遇多場山火
　　中評社北京8月15日電／據新華社報導，希臘全國多地近日爆發數十起野火，導致居民大規模撤離，眾多住宅、農田及工業設施被焚毀。13日，希臘遭遇了12起重大山火，其中一場山火威脅其第三大城市帕特拉斯。

  歐洲正經歷新一輪熱浪，多地氣溫12日突破40攝氏度。西班牙、葡萄牙、希臘、土耳其和巴爾幹半島等地山火持續，高溫與火災已造成至少4人死亡，數千人被迫撤離，不少旅遊勝地遭到破壞。

