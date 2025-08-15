谷歌與美國航天局聯合開發“AI太空醫生”

中評社北京8月15日電／據新華社報導，科幻電影中的“人工智能（AI）太空醫生”正在走向現實。美國谷歌公司日前在其官方博客上宣布，與美國航天局聯合開發一款用於太空任務的AI醫療助理，在遠程醫療無法運作時也能實時為宇航員提供健康診斷服務。



谷歌與美國航天局合作開發名為“機組醫療官數字助手”的多模態AI模型，目前已開發出原型，應用了前沿的自然語言處理和機器學習技術，使用太空飛行相關文獻進行了訓練，可實時分析宇航員健康狀況和表現。其設計初衷是支持宇航員團隊中的醫療官工作，當宇航員無法聯繫上醫療人員時，“機組醫療官數字助手”可幫助宇航員自主診斷症狀並進行相應治療。



根據美國媒體報導，“機組醫療官數字助手”已接受了三種場景的測試：腳踝損傷、腰側疼痛和耳痛。由三名醫生（其中一人也是宇航員）組成評審組，對其表現進行綜合評分。結果顯示“機組醫療官數字助手”診斷準確性較高，對腰側疼痛場景的評估及治療方案正確率約為74%，耳痛場景正確率約為80%，腳踝損傷場景正確率則達到88%。



據介紹，谷歌和美國航天局正與醫生合作對這一模型進行測試和優化，旨在提升未來太空探索任務中宇航員的自主健康管理能力。“機組醫療官數字助手”不僅可能用於未來太空任務，還可能為地球上偏遠地區的人們提供醫療服務。