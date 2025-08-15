韓總統李在明：不追求以任何形式吸納統一朝鮮

中評社北京8月15日電／韓國總統李在明15日表示，尊重朝鮮現行體制，不追求以任何形式將其吸納統一，並明確表明無意進行任何敵對行為。



新華社報導，李在明15日上午在世宗文化會館舉行的光復節80周年慶祝儀式上致辭時闡述這一立場，並表示是時候擺脫陳舊的冷戰思維與對抗，開啟和平朝鮮半島的新時代。



李在明說，韓朝對話在上屆政府執政期間完全中斷了，在談論遙遠的未來之前，現在應立刻從恢復信任和重啟對話開始，今後韓國政府也將堅持採取緩和緊張、恢復信任的措施。



李在明說：“韓朝不是仇敵，是尊重並承認彼此體制，朝著和平統一方向邁進過程中的特殊關係。”他表示，為避免韓朝間突發衝突並構建軍事信任，將率先、分階段地恢復《9·19軍事協議》。



李在明還表示，和平的朝鮮半島是“無核的朝鮮半島”，無核化是複雜且困難的課題。將通過韓朝、朝美對話及國際社會合作，尋求和平解決的方式，擴大國際社會的支持與共識。



2018年9月，韓朝軍方簽署《〈板門店宣言〉軍事領域履行協議》（即《9·19軍事協議》）。該協議旨在消除朝鮮半島戰爭威脅，終結包括非軍事區在內所有地域的軍事敵對狀態，把朝鮮半島建設成“永久的和平地帶”。韓國政府2024年6月4日舉行國務會議，通過了關於中止韓朝《9·19軍事協議》全部效力的議案。