【
大
中
小
】 【
打 印
】
巴基斯坦宣布成立陸軍火箭部隊司令部
http://www.CRNTT.com
2025-08-15 18:03:09
中評社北京8月15日電／據新華社報導，巴基斯坦總理夏巴茲13日宣布該國成立陸軍火箭部隊司令部。
據巴基斯坦聯合通訊社報導，夏巴茲13日晚在首都伊斯蘭堡舉行的獨立日紀念儀式上發表講話，宣布成立陸軍火箭部隊司令部。報導說，火箭部隊配備“先進技術”，將進一步增強巴常規作戰能力。
近年來，巴基斯坦軍方多次宣布成功試射多型導彈。僅今年5月，巴軍方就先後宣布成功試射了“阿布達利”地對地彈道導彈和“法塔赫系列”地對地導彈。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
巴基斯坦北部暴雨引發洪水和山體滑坡
(2025-08-15 17:59:14)
巴基斯坦宣布成立陸軍火箭部隊司令部
(2025-08-14 13:33:30)
巴基斯坦與美國舉行新一輪反恐對話
(2025-08-13 20:53:29)
中國駐巴使館舉辦抗戰勝利80周年座談會
(2025-08-13 20:18:52)
紀念抗戰勝利80周年座談會在巴基斯坦舉辦
(2025-08-13 14:10:53)
巴陸軍參謀長兩個月內再訪美 印度十分緊張
(2025-08-13 13:45:45)
巴基斯坦歡迎將俾路支解放武裝定為恐怖組織
(2025-08-13 12:41:14)
巴基斯坦北部發生山體滑坡至少8人死亡
(2025-08-12 17:32:11)
巴基斯坦軍方反恐行動打死47名恐怖分子
(2025-08-10 19:38:43)
巴基斯坦俾路支省發生爆炸致3名軍人死亡
(2025-08-07 15:40:56)