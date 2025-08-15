巴基斯坦宣布成立陸軍火箭部隊司令部

中評社北京8月15日電／據新華社報導，巴基斯坦總理夏巴茲13日宣布該國成立陸軍火箭部隊司令部。



據巴基斯坦聯合通訊社報導，夏巴茲13日晚在首都伊斯蘭堡舉行的獨立日紀念儀式上發表講話，宣布成立陸軍火箭部隊司令部。報導說，火箭部隊配備“先進技術”，將進一步增強巴常規作戰能力。



近年來，巴基斯坦軍方多次宣布成功試射多型導彈。僅今年5月，巴軍方就先後宣布成功試射了“阿布達利”地對地彈道導彈和“法塔赫系列”地對地導彈。