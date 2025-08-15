華盛頓居民不滿特朗普調兵“奪回”首都行動

中評社北京8月15日電／據新華社報導，美國總統特朗普日前以打擊犯罪為名向首都華盛頓特區部署國民警衛隊，並決定由聯邦政府接管華盛頓警察局。當地不少居民對這些舉措表示不滿。



法新社記者14日在華盛頓特區聯合車站外見到新近部署在那裡的一些國民警衛隊士兵和圍觀的居民及遊客。



從事咨詢行業、在華盛頓特區土生土長的克里斯蒂安·卡爾霍恩告訴法新社記者，看到這些國民警衛隊士兵，令他“不止感到失望”，更感到“憤怒”。



針對特朗普在其自創社交媒體平台“真實社交”上發布的華盛頓特區犯罪率高的相關言論，卡爾霍恩和81歲居民拉里·雅內齊希認為這些話“可笑”“完全虛假”，只是給特朗普“無理行使聯邦權力”找理由。



雅內齊希說，他沒看到國民警衛隊士兵參與“任何致力於防止犯罪的有意義行動”。



蘭迪·金德勒是抗議部署國民警衛隊行動的志願者。他說“國民警衛隊應該用來幫助遭遇危機的人”，但華盛頓特區並沒有發生危機。



特朗普10日在“真實社交”上發文稱，華盛頓特區的流浪者必須“立即遷走”，罪犯將被關進監獄，“我們要奪回首都”。65歲的退休居民帕特麗夏·達比質問，那些流浪者“能去哪兒呢”？金德勒擔心，那些本來需要幫助的流浪者最終會被監禁。



一些居民提到“清理”首都的費用。達比說：“這是在浪費錢。”