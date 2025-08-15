【
印控克什米爾地區遭遇暴雨至少46人喪生
http://www.CRNTT.com
2025-08-15 18:00:44
中評社北京8月15日電／據新華社綜合印度媒體報導，印控克什米爾地區14日遭遇暴雨，隨之引發的山洪衝毀了包括一所商店和一座安全哨卡在內的多座建築，已造成至少46人喪生，傷亡人數仍可能繼續增加。
報導稱，暴雨發生在吉什德瓦爾地區，山洪到來時當地村民正聚集在一所社區建築內。事故發生後，印度國家災難響應部隊、軍警及當地志願者開展救援行動，目前已救出167人，其中38人傷勢嚴重。
印度總統穆爾穆在社交媒體發文，對遇難者表示哀悼。
