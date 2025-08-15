【
美國移民與海關執法局大樓發現白色粉末信封
http://www.CRNTT.com
2025-08-15 17:50:04
中評社北京8月15日電／據央視新聞報導，當地時間8月14日，美國紐約市長亞當斯稱，位於曼哈頓聯邦廣場26號的移民與海關執法局（ICE）大樓內發現裝有白色粉末的信封，暫無人員受傷。
紐約市消防局危險品小組已進駐大樓並疏散樓內人員，事件正由地方與聯邦機構聯合調查。
