普京赴阿拉斯加與特朗普會晤前視察遠東（圖源：央視新聞） 中評社北京8月15日電／據央視新聞報導，俄羅斯總統普京和美國總統特朗普將於當地時間8月15日在美國阿拉斯加州最大城市安克雷奇舉行會晤。



據俄新社報導，普京在赴阿拉斯加會見特朗普前飛抵遠東地區馬加丹州。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，普京將視察當地工業企業並與州長舉行會晤。普京計劃在馬加丹州停留數小時後飛往安克雷奇。