中評現場：走進九一八博物館 民族傷痛烙印

“九·一八”博物館前的殘曆碑（中評社 陳思遠攝） 中評社沈陽8月16日電（記者 陳思遠）8月15日，是一個特殊的日子。80年前的今天，日本宣布無條件投降，中國人民抗日戰爭取得偉大勝利。在這一承載著民族記憶的歷史節點，兩岸媒體人共同走進位於遼寧沈陽的“九·一八”歷史博物館，循著14年抗戰的足跡，重溫東北抗聯浴血奮戰的崢嶸歲月，體悟中華民族不屈的抗爭精神。



九一八事變，又稱奉天事變、柳條湖事變。1931年9月18日晚10時，日本關東軍自行炸毀南滿鐵路柳條湖段路軌，反誣中國軍隊破壞鐵路，並以此為借口炮轟中國東北軍駐地北大營和沈陽城。短短數月，遼寧、吉林、黑龍江三省相繼淪陷，至1932年2月，東北全境落入敵手。



九一八事變後，中國人民就在白山黑水間奮起抵抗，成為中國人民抗日戰爭的起點，同時揭開了世界反法西斯戰爭的序幕。



踏入博物館，標誌性的殘曆碑赫然矗立。這座由混凝土築成的碑體，形如一本殘缺的巨台曆，正面密布的彈痕仿佛仍在訴說日軍侵華的野蠻暴行；右側“1931年9月18日，農曆辛未年”的鐫刻，將那個屈辱與抗爭交織的日子永遠定格。碑前廣場上，《正義審判——新中國審判日本戰犯史實特展》同期開幕，以鐵證昭示著歷史的公正裁決。



展廳內，大量珍貴的歷史照片展示了日軍進攻北大營、東北民眾流離失所的悲慘景象。在展廳中，陳列著抗日義勇軍使用過的大刀、鳥槍等武器，這些簡陋的武器背後，是東北軍民不屈不撓、浴血奮戰的身影。林海雪原中抗聯戰士烤火的場景復原，“火烤胸前暖，風吹背後寒”，即便在物資匱乏、天寒地凍的絕境中，戰士們的抗爭決心從未動搖。



在偌大的展館內，抗日英雄的感人事跡引人注目。楊靖宇吃草根、棉絮、樹皮，堅守抗戰信念直至最後一刻；趙一曼為反滿抗日鬥爭英勇獻身，用生命踐行信仰；冷雲、胡秀芝、楊貴珍、郭桂琴、黃桂清、王惠民、李鳳善、安順福8名東北抗日聯軍女戰士，面對日偽軍誓死不屈，挽臂躍入烏斯渾河。這些英烈的精神，穿越歲月長河，至今仍激蕩人心。



參觀人群中，不少家長帶著孩子駐足聆聽。一位小朋友對他的姥姥、姥爺說道：“日本人很殘忍。我要好好學習，報答祖國。”小學生研學團在展館齊聲高喊“正義必勝、和平必勝、人民必勝”。一個個稚嫩卻堅定的聲音裡，是愛國教育浸潤的力量——讓後輩銘記歷史、珍愛和平，方能不負先賢英烈，肩負起民族復興的使命。

