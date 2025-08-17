遼寧行：錫伯族戍邊傳奇　共話民族團結

中國錫伯族博物館（中評社 陳思遠攝） 中評社沈陽8月17日電（記者 陳思遠）“一棵呀小白楊，長在哨所旁，根兒深，幹兒壯，守望著北疆……”閻維文演唱的歌曲《小白楊》家喻戶曉，而歌曲背後，是錫伯族家庭與邊防哨所的動人故事，也藏著這個民族跨越千里的戍邊傳奇。8月15日下午，兩岸記者及自媒體人來到中國錫伯族博物館，循著歷史足跡，讀懂這個以騎射聞名、因戍邊留名的民族。



全國約19萬錫伯族人，如今主要生活在遼寧和新疆，而這兩地的分布，藏著一段跨越千里的遷徙傳奇。



講解員介紹，錫伯族世居東北，明末清初時還歸蒙古科爾沁部管轄。1692年，清政府為加強東北防務，將科爾沁部內的錫伯族全部抽出，編入滿洲八旗的“上三旗”，即鑲黃、正黃、正白，由皇帝直接統領，戰時為兵，平時務農，是清代統治的重要支柱。



1699到1701年間，六萬多錫伯人又奉旨南遷，來到盛京（今沈陽）和京師（今北京）周邊。這次遷徙後，留在遼寧的錫伯人慢慢扎下根，成了如今遼寧錫伯族的主力。



1764年，為加強西北邊防，更好地治理新疆，清政府從盛京等地征調錫伯族官兵內，抽調身強力壯、馬背技藝嫻熟、善於騎射的兵1000名，防禦10員、驍騎校10員，連同眷屬共計4295人，組成了一支西遷大軍。



講解員介紹，西遷大軍從盛京出發，出彰武台邊門，走驛站、穿草原，經通遼進入蒙古國，沿著克魯倫河、圖拉河走到烏里雅蘇台，再翻阿爾泰山，最終抵達新疆伊犁惠遠城。這一路走了一年四個月。



西遷到新疆伊犁駐防的錫伯軍民，隨身帶去了盛京的糧食、蔬菜等種子和農具，一到駐地即開始耕種之業，帶動了伊犁各軍營農業生產的發展。

