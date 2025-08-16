中評鏡頭：電影拍攝地　稻夢空間別有洞天

稻夢空間（中評社 陳思遠攝） 中評社沈陽8月16日電（記者 陳思遠）8月15日下午，兩岸記者及台灣自媒體人走進位於沈陽市沈北新區的“稻夢空間”田園綜合體，領略彩色稻田繪就的大地藝術，感受鄉村文旅融合發展的獨特魅力。



踏入稻夢空間，一幅原汁原味的田園畫卷在眾人眼前徐徐展開。道路兩旁，果樹錯落有致，腳下是未經水泥瀝青鋪設的泥土路，淳朴自然的鄉土氣息瞬間驅散了大家一天的疲憊。乘坐上觀光小火車，伴隨著車輪的滾動，眾人穿行於一片片彩色稻田之間，對即將揭開面紗的稻田畫充滿期待。“太美啦！”小火車上，兩岸記者和自媒體人不時發出陣陣贊嘆，紛紛舉起相機、手機，記錄下這如詩如畫的田園美景。



當小火車抵達第三站錫伯廣場站，記者們紛紛下車，登上觀景台。站在觀景台三層極目遠眺，一幅壯觀的稻田畫映入眼簾。今年稻夢空間的主打作品《國色山河》氣勢恢宏，以約三個足球場大小的巨型牡丹花為主體，由7種不同顔色葉片的水稻巧妙栽種而成，栩栩如生，令人嘆為觀止。



環繞觀景台一周，不同方向呈現出不同主題的稻田畫：央視主持人李梓萌的半身像惟妙惟肖，展現了科技與藝術融合的“DEEPSEEK”大語言模型圖案充滿現代感，還有大步向前行走的女性形象，彰顯時代風采。這些稻田畫不僅融入了中國傳統文化元素，還緊跟社會時事熱點，每年推陳出新，獨特的創意和精湛的技藝讓人耳目一新。



儘管沈陽天氣炎熱，但觀景台上微風拂面，帶來絲絲涼意。放眼望去，廣袤無垠的沃野一望無際，充分展現出東北作為“中華糧倉”的富饒與壯闊。從觀景塔下來，記者們再次乘坐小火車繼續參觀。



陽光灑在黃綠相間的稻田上，勾勒出一幅色彩斑斕的田園風光圖，濃鬱的稻香撲鼻而來，沁人心脾。此時，小火車上播放起周傑倫的《稻香》，熟悉的旋律與眼前的美景相互映襯，為這段田園之旅增添了幾分浪漫與愜意。

