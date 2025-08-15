“普特會”能為俄烏衝突按下“暫停鍵”嗎？

中評社北京8月15日電／俄羅斯總統普京和美國總統特朗普15日會晤在即，雙方將主要圍繞解決烏克蘭危機進行會談。會晤能否給俄烏衝突按下“暫停鍵”並實現停火？會不會談俄烏領土問題？能否改善俄美關係？



俄烏能實現停火嗎？



新華社報導，特朗普14日在接受美國福克斯新聞電台採訪時再次降低對此次會晤的預期，稱會晤有“25%的幾率”不會成功。不過，他表示相信普京有意願就俄烏衝突達成協議，如果會晤取得積極進展，將給有烏克蘭總統澤連斯基參與的下一次會晤鋪路。“第二次會晤極其重要，這次會晤是鋪墊，就像下棋一樣，為第二次會晤做準備。”



特朗普同時再次向俄方施壓，稱如果談得不順，他將推動一系列針對俄羅斯的制裁措施。他此前曾表示，如果普京不接受俄烏停火的提議，將面臨“非常嚴重後果”。



美國國務卿魯比奧14日表示，特朗普希望通過與普京會晤實現停火，但全面結束戰爭需要更長的時間。“我們希望實現和平，但最終這需由烏克蘭和俄羅斯同意。”



俄羅斯《論據與事實》報日前援引多位俄專家觀點報導說，過去一段時間，俄美雙方圍繞烏克蘭問題一直在進行溝通，考慮到美國中東問題特使威特科夫多次來訪，俄美可能已就相關問題達成部分協議，現在需要雙方元首批准。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫14日對媒體表示，本次會晤將討論解決烏克蘭問題，其內容非常複雜，涉及多個方面。他說，俄美目前正在就解決烏克蘭問題進行雙邊討論，烏克蘭的意見未來會被考慮，但不會是以雙邊接觸的形式。

