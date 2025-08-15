北京協和醫學院董小姐事件　多人被追責問責

中評社北京8月15日電／近期，國家衛生健康委聯合教育部等有關部門對肖某董某瑩事件涉及的相關單位、人員以及相關問題線索進行全面深入調查，北京市有關部門積極參加，通過談話、調閱原始資料等方式，組織專家組對北京協和醫學院“4+4”試點班項目進行評估，查明事實。15日，國家衛生健康委調查組就調查處置及問責情況作出通報。



新華社報導，關於中日友好醫院、北京協和醫學院、北京協和醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院涉事人員調查情況，通報顯示，肖某違規違紀違法的主要問題，暴露出中日友好醫院存在醫療質量安全管理、醫德醫風建設相關制度不健全、落實不到位問題，中日友好醫院副院長（主持行政工作）崔某，肖某所在胸外科主任梁某陽，以及護理部副主任、手術麻醉科護理單元護士長兼手術室護理單元護士長張某履行責任不力。2019年4月，北京協和醫學院教務處馬某在董某瑩報名材料審核中，未辨別出其提供的北京科技大學成績單（4門課程共計16學分）係偽造。北京協和醫院胸外科主治醫師邴某興在董某瑩實習期間，私自安排董某瑩在北京市第六醫院“熒光腔鏡精準肺段手術”中協助腔鏡固定，並提供不實宣傳素材。董某瑩的導師邱某興指定北京協和醫院骨科吳某、吳某宏負責董某瑩科研訓練和論文指導。董某瑩2021年2月以“人工智能影像技術在脊柱畸形中的應用”進行開題報告，2023年5月以“跨模態圖像融合技術在醫療影像分析中的研究”申請博士學位論文答辯，學位論文與開題報告不一致，題目變更未履行相關審批手續。吳某宏作為論文指導老師同時擔任答辯委員會成員，違反了學校畢業論文答辯的有關規定。北京協和醫學院分管招生、教學等工作的副院校長張某履行管理責任不力。北京協和醫院骨科主任仉某國向中日友好醫院脊柱外科主任移某打招呼，為董某瑩調整住院醫師規範化培訓輪轉計劃提供便利。北京協和醫學院、北京協和醫院、中國醫學科學院腫瘤醫院對學生和工作人員發表學術論文管理不嚴格。董某瑩在校學習和在中國醫學科學院腫瘤醫院工作期間，以第一作者發表的1篇學術論文存在重復發表行為，論文通訊作者為北京協和醫院內科學系吳某；以共同第一作者發表的3篇學術論文，並列第一作者為中國醫學科學院腫瘤醫院泌尿外科宋某，兩人主要承擔翻譯工作，對指南內容沒有實質性學術貢獻，作者排序與其對論文的實際貢獻不相符，屬於不當署名，通訊作者為中國醫學科學院腫瘤醫院泌尿外科邢某增，存在對論文署名把關不嚴問題。對北京協和醫學院“4+4”試點班其他學生的入學資格情況進行核查，未發現存在違規情形；網傳兩名學生為某院士孫女、個別學生以藝術特長生取得入學資格的信息不屬實。

