中評現場：港產大熊貓龍鳳胎 開派對慶周歲

香港海洋公園舉辦“大熊貓龍鳳胎盛大生日派對”，巨型熊貓氣球入場引起歡呼（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月16日電（記者 盧哲）“港產”大熊貓龍鳳胎“加加”“得得”15日迎來一周歲生日。香港海洋公園舉辦“大熊貓龍鳳胎盛大生日派對”，邀請約20位與熊貓寶寶同年同月同日生的香港小朋友與他們的家人來到現場，同家姐加加和細佬得得一起慶祝一歲生日。



中央政府2007年贈送予香港特區的大熊貓盈盈，於2024年8月15日誕下大熊貓龍鳳胎寶寶，牠們的爸爸是與盈盈同時來港的中央贈港大熊貓樂樂。龍鳳胎寶寶初生時按粵語習慣被叫小名“家姐（姐姐）”“細佬（弟弟）”，至2025年5月27日，海洋公園公佈“家姐”的正式名字是“加加”，“細佬”的正式名字是“得得”。



逾300名市民出席了18日舉行的生日派對。



香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，加加和得得出生時體重僅一百多克，放在手掌上都脆弱得驚被吹走。經過一年健康成長，牠們現在體重已超過三十公斤，相當於小學一年級小朋友的體重。



羅淑佩說，過去一年，相信大家和我們一樣，見證著加加和得得健康快樂“暴風式”成長，感到無比喜悅與感動，但是有時又捨不得，就像父母一樣，看著牠們，是否大得有點太快了！加加、得得兩姊弟不論翻筋鬥，“瀡樹幹”扮消防員出動，追奶爸奶媽的靴來咬，還是賴在樹下不肯接受奶爸奶媽“收貓”，都成功融化了無數市民及海內外旅客的心。



羅淑佩說，去年八月十五日，盈盈於自己十九歲生日前一日誕下龍鳳胎，成為全球最年長首次產子的大熊貓。雖然盈盈是新手媽媽，透過海洋公園的實時直播及短片，我們都能看到盈盈在照顧加加和得得時展現出的無比愛心和耐性，從“家姐”、“細佬”初生時為牠們清潔身體和刺激排便，到現在坐定定，一個又一個餵奶，在樹旁引導兩姊弟學習爬樹和推下牠們練習抗跌，都非常熟練認真，絕對是一位一百分的媽媽。