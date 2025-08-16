中評特寫：飼養員講述港產熊貓寶寶的故事

現場展示了一張加加得得糞便的照片，飼養員仿佛欣慰的父母見到孩子成長（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月16日電（記者 盧哲）“港產”大熊貓龍鳳胎“加加”“得得”15日迎來一周歲生日。香港海洋公園舉辦“大熊貓龍鳳胎盛大生日派對”。在派對活動上，熊貓寶寶的飼養員“奶爸”“奶媽”們講述了熊貓寶寶從100多克成長到30千克的點滴故事。原來兩姐弟剛滿一歲已經“很有性格”！



中央政府2007年贈送予香港特區的大熊貓盈盈，於2024年8月15日誕下大熊貓龍鳳胎寶寶，它們的爸爸是與盈盈同時來港的中央贈港大熊貓樂樂。大盈盈是在它19歲生日前一天，成功誕下這對大熊貓寶寶，這讓盈盈成為有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓。同時，這也是香港第一對“港產大熊貓”。如此“得來不易”的熊貓寶寶自然成為全香港人的“掌上明珠”。



龍鳳胎寶寶初生時按粵語習慣被叫小名“家姐（姐姐）”“細佬（弟弟）”，至2025年5月27日，海洋公園公佈“家姐”的正式名字是“加加”，“細佬”的正式名字是“得得”。



家姐出生時的體重是122克，細佬出生時是112克。在派對活動上，加加得得的飼養員“奶爸”“奶媽”說，現在兩姐弟的體重都在30千克左右，同時它們的進食及行為，在過去一年都有很多成長變化。



海洋公園動物及保育執行總監祝效忠是從第一代香港大熊貓“安安”“佳佳”起，就成為大熊貓“奶爸”，他照顧過海洋公園至今所有的大熊貓。他形容加加得得現時是“暴風式成長”，看著它們像看著自己的孫兒，期望兩姊弟在飼養團隊照顧下能繼續健康成長：“看到加加得得的成長，它們精靈活潑、健康又快樂，是一份滿足感、治癒力很強的工作。”