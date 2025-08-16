中評鏡頭：大熊貓加加得得樂“啃”周歲蛋糕

加加得得啃食蛋糕。胡蘿蔔碎屑蹭在加加的小鼻子上（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月16日電（記者 盧哲）“港產”大熊貓龍鳳胎“加加”“得得”15日迎來一周歲生日。香港海洋公園舉辦“大熊貓龍鳳胎盛大生日派對”，並為龍鳳胎姐弟準備了周歲“大蛋糕”。加加得得十分活潑，現場“啃”蛋糕樂滋滋。



中央政府2007年贈送予香港特區的大熊貓盈盈，於2024年8月15日誕下大熊貓龍鳳胎寶寶，它們的爸爸是與盈盈同時來港的中央贈港大熊貓樂樂。龍鳳胎寶寶初生時按粵語習慣被叫小名“家姐（姐姐）”“細佬（弟弟）”，至2025年5月27日，海洋公園公佈“家姐”的正式名字是“加加”，“細佬”的正式名字是“得得”。



當天中午，飼養員在加加得得日常玩耍的區域擺放好了由竹葉、紅蘿蔔和冰製成的“生日蛋糕”。蛋糕像三本書纍在一起，底層長56厘米，上層以加加得得英文名的頭一個字母組成“1 ♡ JD ”圖案，下層寫有“JiaJia DeDe Happy Birthday”。



飼養員打開門，加加和得得搖頭晃腦小跑進場。細佬得得跟在家姐加加身後，加加很有“大姐大”風範，帶著“小弟”走到蛋糕面前，兩姐弟用鼻子和手掌摸索了一下蛋糕，加加就坐在蛋糕上開始啃食，胡蘿蔔碎屑蹭在它的小鼻子上，十分可愛。