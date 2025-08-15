王毅：瀾湄合作10年曆程碩果纍纍

中評社北京8月15日電／8月15日，瀾滄江－湄公河合作第十次外長會在雲南安寧舉行。會後，中共中央政治局委員、外交部長王毅和泰國外長瑪里共同會見記者。



新華社報導，王毅說，瀾湄合作第十次外長會剛剛成功舉行。10年前，瀾湄合作的首次外長會就是在中國雲南舉辦，六國共同播下了合作種子。10年後重返雲南，我們高興地看到，瀾湄合作已成長為參天大樹。同飲一江水，命運緊相連。瀾湄合作取得的成果實實在在，有目共睹。



10年來，六國弘揚“平等相待、真誠互助、親如一家”的瀾湄文化，秉持“發展為先、平等協商、務實高效、開放包容”的瀾湄精神，推進三大支柱、五大優先領域合作，創造了“天天有進展、月月有成果、年年上台階”的瀾湄速度。



10年來，中國與湄公河五國的戰略互信持續加深，實現了雙邊命運共同體的全覆蓋，明確了構建瀾湄國家命運共同體的總目標，成為彼此相互信賴的好鄰居、好朋友、好伙伴。



10年來，瀾湄流域經濟發展帶建設順利起步。中國和湄公河五國貿易達到4370億美元，增長125%。地區基礎設施加強軟硬聯通，產供鏈合作向縱深發展，創新走廊成為發展新亮點。



10年來，瀾湄人民更加相親相知。“瀾湄簽證”讓交往更加便利。瀾湄合作專項基金支持的991個“小而美”項目惠及六國民眾。我們守望相助，攜手應對自然災害和新冠疫情，深入推進執法安全合作，合作打擊跨境犯罪，護衛人民生命健康與地區安寧。



王毅指出，瀾湄六國作為天然的命運共同體，10年合作經驗彌足珍貴。面對國際地區多重挑戰，瀾湄合作能夠茁壯成長，關鍵在於做到了四個堅持：一是堅持睦鄰友好、命運與共。二是堅持聚焦發展、務實合作。三是堅持利民惠民、開放包容。四是堅持創新驅動、先行先試。



王毅表示，瀾湄合作的下一個10年前景可期。站在新的起點，我們將致力於打造團結合作、開放共贏、綠色創新、和平安寧的“瀾湄合作2.0版”，共同開啟瀾湄合作新的黃金10年，加快構建面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體。



王毅說，各方將凝心聚力，篤行不怠，不做“清談館”，爭做“推土機”，奮力譜寫瀾湄合作新篇章，共同建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”，為構建周邊命運共同體作出新的更大貢獻。